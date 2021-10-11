Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) tanıtıldı.

HÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) tanıtıldı.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri salonunda Konya TARSİM Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara 2022 yılı yenilikleri hakkında da bilgiler verilirken, kuraklık ve dolu zararı gibi olumsuzluklarda bu sigortaların yaptırılmasının üreticiyi mağdur olmaktan kurtaracağına işaret edildi.

Toplantıya, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük Organik Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Özer, mahalle muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin çocukları, su birikintisinde ölü bulundu

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden ailenin çocukları, su birikintisinde ölü bulundu

 Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

 Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Nihal Yalçın İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Cristiano Serdar Aziz Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:36:02. #1.17#