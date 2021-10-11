Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı

HÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) tanıtıldı.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri salonunda Konya TARSİM Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara 2022 yılı yenilikleri hakkında da bilgiler verilirken, kuraklık ve dolu zararı gibi olumsuzluklarda bu sigortaların yaptırılmasının üreticiyi mağdur olmaktan kurtaracağına işaret edildi.

Toplantıya, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük Organik Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Özer, mahalle muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı.