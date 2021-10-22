Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak

Sotheby's müzayede evi

Hürrem Sultan'ın portresi

Müzayede evi çalışanı ile röportaj

19. yüzyıldan kalma Babür gözlüğü

Müzayede evindeki eserler

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayede evi Sotheby's, Hürrem Sultan'ın 16. yüzyıl sonları veya 17. Yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim'de açık artırmada satışa sunacak. Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.