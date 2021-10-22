Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak - Haberler
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Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Sotheby's müzayede evi Hürrem Sultan'ın portresi Müzayede evi çalışanı ile röportaj 19. yüzyıldan kalma Babür gözlüğü Müzayede evindeki eserler İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayede evi Sotheby's, Hürrem Sultan'ın 16. yüzyıl sonları veya 17.

Sotheby's müzayede evi

Hürrem Sultan'ın portresi

Müzayede evi çalışanı ile röportaj

19. yüzyıldan kalma Babür gözlüğü

Müzayede evindeki eserler

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayede evi Sotheby's, Hürrem Sultan'ın 16. yüzyıl sonları veya 17. Yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim'de açık artırmada satışa sunacak. Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.

Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak

Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak

Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak

Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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