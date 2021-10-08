Son dakika haberleri! Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkarılan sürücü hastane yolunda hayatını kaybetti

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkarılan sürücü hastane yolunda hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole düştü. Araçtan sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Musa Şahin (47), idaresindeki 07 AJV 306 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atarak şarampole düşen araçta sürücü Şahin, sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve ağır yaralanan Şahin'e ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri ambulans ile hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ağır yaralı Şahin, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Şahin'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.