Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Cumhuriyet Meydanı'nda 1977 yılındaki molotoflu saldırıdan sonra kaldırılan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak. Hacer Ayar, hurdacıdan satın aldıktan sonra 13 yıldır evde muhafaza ettikleri heykeli, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Mimar Yavuz Görey tarafından 1973 yılında Cumhuriyetin 50'nci kuruluş yıl dönümünde yapılan anıt heykeller ve rölyefler arasında yer alan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeline, 1977 yılında molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bozkurt heykeli kaldırıldı. Hacer Ayar'ın eşi, 2008 yılında bozkurt heykelini hurdacıda görüp satın aldı. Yaklaşık 13 yıldır evinde üzerini örtüp muhafaza ettiği heykeli Hacer Ayar, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Hacer Ayar ise, "Eşim bunu hurdacıdan alıp, getirdi. Biz buna sahip çıktık. 13 yıldır bizdeydi. Biz de buraya teslim ettik. Üzerini örttük öyle muhafaza ettik" dedi.