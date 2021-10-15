Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak - Haberler
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Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak

BURDUR'da Cumhuriyet Meydanı'nda 1977 yılındaki molotoflu saldırıdan sonra kaldırılan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Cumhuriyet Meydanı'nda 1977 yılındaki molotoflu saldırıdan sonra kaldırılan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak. Hacer Ayar, hurdacıdan satın aldıktan sonra 13 yıldır evde muhafaza ettikleri heykeli, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Mimar Yavuz Görey tarafından 1973 yılında Cumhuriyetin 50'nci kuruluş yıl dönümünde yapılan anıt heykeller ve rölyefler arasında yer alan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeline, 1977 yılında molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bozkurt heykeli kaldırıldı. Hacer Ayar'ın eşi, 2008 yılında bozkurt heykelini hurdacıda görüp satın aldı. Yaklaşık 13 yıldır evinde üzerini örtüp muhafaza ettiği heykeli Hacer Ayar, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burdur Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Ali Arslantaş, 1977 yılında yaşanan olay sonrası Metehan'ın heykelinin yanındaki bozkurt heykelinin kaldırıldığını anlattı. Heykelin nerede olduğuna dair söylentiler çıktığını ifade eden Vali Arslantaş, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilen yapının yerine konulacağını söyledi. Kurt heykelinin bulunuş hikayesini anlatan Vali Arslantaş, "Ayar ailesinin anlattığına göre bir hurdacıdan satın alınmış. Oraya kadar nasıl düştü, bilmiyoruz ama sahip çıkılmış. Bugün de aile tescilli bir kültür varlığını müze müdürlüğüne teslim ediyor. Valilik olarak proje çerçevesinde asıl yerine, Metehan'ın hemen yanına koyma niyetindeyiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın kültür varlığı olarak tescil edildiğini anlatan Vali Arslantaş, belediyenin meydan düzenleme çalışması kapsamında heykelin başka bir yere taşınıp, taşınmaması konusunu Burdur'da yaşayanların karar vermesi gerektiğini söyledi.

Hacer Ayar ise, "Eşim bunu hurdacıdan alıp, getirdi. Biz buna sahip çıktık. 13 yıldır bizdeydi. Biz de buraya teslim ettik. Üzerini örttük öyle muhafaza ettik" dedi.


Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak

Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak

Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak

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Haber: Hurdacıdan alınan bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konulacak - Haberler
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