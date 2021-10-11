HURDACI, METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

BOLU (DHA) - BOLU'da, narkotik ekiplerinin uygulaması sırasında hurdacı R.T. (45) uyuşturucu ile yakalanınca evinde de arama yapıldı. 13.65 gram metamfetamin ele geçirilirken, R.T. adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde yaptığı uygulama sırasında R.T.'nin üzeri arandı. R.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilince evinde de arama yapıldı. Aramalarda 15 parça halinde 13.65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü döküm

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

- Uyuşturucu maddenin fotoğrafı

Haber -Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)