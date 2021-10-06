'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli ' Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki, geliştirilmiş modüler sistemle kurulan, yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nu görüntüledi. 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor. 360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor.

Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILIYOR'

Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor.

'ŞEHİDİN İSMİ ÜS BÖLGESİNDE YAŞATILIYOR'

Hudut Karakolu Komutanı, 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak tutulan karakolun 2017'den itibaren sürekli tutulmaya başlandığını söyledi. Karakol Komutanı, "9 Mayıs 2017 tarihinde üs bölgesine yerleşme esnasında mayın, EYP araması yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, EYP'ye basarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 11 Mayıs 2017 tarihinde şehit oldu. Şehidin anısına Hudut karakolumuza şehidimizin adı verildi. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış üs bölgemizde kaçakçılığı önlemek, terörle mücadele etmek ve sınır emniyetini sağlamak maksadıyla 7 gün 24 esasıyla görev yapmaktayız" diye konuştu.

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR

'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

 Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Mahmut Özer Donald Trump Mithat Sancar
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'HUDUT KARTALLARI' SINIRI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARLA KORUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:40:23. #1.12#