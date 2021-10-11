9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olan HoYeon Jung kimdir? Squid Game'in oyuncusu Kang Sae-byeok kaç yaşında, nereli? HoYeon Jung hayatı ve biyografisi! soruları araştırıldı. Peki, HoYeon Jung kimdir? Squid Game'in oyuncusu Kang Sae-byeok kaç yaşında, nereli? HoYeon Jung hayatı ve biyografisi! İşte ayrıntılar...

HOYEON JUNG KİMDİR?

HoYeon Jung, 23 Haziran 1994 doğumlu Güney Koreli bir manken ve oyuncudur. Vogue onu "Kore'nin bir sonraki top modeli" olarak adlandırdı ve aynı adı taşıyan şovun 4. sezonunda yer aldı (ikinci oldu). Models.com tarafından "En İyi 50" moda modelinden biri olarak gösterildi.

Jung HoYeon, Güney Kore, Seul'de doğdu ve iki kardeşi var. Jung, Lee Dong Hwi ile ilişki içindedir.

Jung, kariyerinin başlarında sahip olduğu alev kırmızısı saçları ve "ateşli" kişiliği ile tanınır. 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Seul Moda Haftası'nda bir menajer olmadan modellik yaptı ve ESteem Models'e imza atmadan önce orada yerleşti ve halka açık olmak için Kore'nin Next Top Model'inde yer aldı. Korea's Next Top Model'den sonra Vogue Girl Korea, Naylon Korea ve ELLE Wedding gibi dergilerde yer aldı. Ayrıca Shin Hyun-ji ve Hwang Hyun-joo ile First Look Korea dergisinin yayılmasında ve Lucky Chouette için bir kampanyada yer aldı.

Jung, 2016'da Louis Vuitton'a özel olarak uluslararası giriş yaptı ve aynı zamanda Açılış Töreni ile çıkış yaptı. O sezon ayrıca Marc Jacobs, Fendi, Max Mara, Alberta Ferretti ve Rag & Bone için yürüdü.

Sephora'nın "Let's Beauty Together", Chanel, Gap, Inc., Hermès, ve Louis Vuitton reklamlarında yer aldı.

Jung, Vogue Japonya, Vogue Kore, W Kore ve Harper's Bazaar Kore'nin kapağında yer almanın yanı sıra Vogue, British Vogue, Dazed, Love dergisi ve CR Fashion Book için başyazılarda yer aldı.

Models.com, 2017'de onu sırasıyla "En İyi Yeni Oyuncu" ve "Yılın Modeli" adayı seçti.

2021 yılında Netflix dizisi Squid Game ile ilk çıkışını yaparak oyunculuğa adım attı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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