House of Dragon ne zaman çıkacak? House of Dragon fragmanı izle! House of Dragon konusu nedir?
Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman yayınlandı ve izleyiciler tarafından House of Dragon ne zaman? House of Dragon fragmanı izle! House of Dragon konusu nedir? soruları gündeme taşındı. Peki, House of Dragon ne zaman? House of Dragon fragmanı izle! House of Dragon konusu nedir? işte detaylar...
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Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragmanda dizinin çıkış tarihi 2022 olarak belirtilmiştir.
Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.