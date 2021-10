House of Dragon ne zaman çıkacak? House of Dragon fragmanı izle! House of Dragon konusu nedir?

Game Of Thrones serisinin öncesini konu alan House of Dragon ne zaman? House of Dragon fragmanı izle! House of Dragon konusu nedir? soruları internette en çok aranan konu başlıkları arasında yer aldı. Sizler için House of Dragon ne zaman? House of Dragon fragmanı izle! House of Dragon konusu nedir? konu başlıklarını detaylandırdık. Ayrıntılar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragmanda dizinin çıkış tarihi 2022 olarak belirtilmiştir.

HOUSE OF DRAGON KONUSU NEDİR?

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.

HOUSE OF DRAGON FRAGMANI YAYINLANDI!

