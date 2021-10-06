Hızlı ve Öfkeli 1 oyuncuları kimler, konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hızlı Ve Öfkeli 1 gelmiş geçmiş en efsane filmler arasında yerini alıyor. Özellikle araba tutkunları için en beğenilen film serisi özelliğini taşıyor. Hızlı ve Öfkeli 1 oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Hızlı ve Öfkeli 1 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

HIZLI VE ÖFKELİ 1 FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hızlı ve Öfkeli 1 filmi bugün 6 Ekim Çarşamba 2021 tarihinde akşam saat 23:15 'de Show TV'de ekranlara gelecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 1 NE ZAMAN ÇIKTI?

Hızlı ve Öfkeli bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmleri ve diğer çeşitli medya filmlerinden oluşan bir seridir. Universal Pictures tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2001'de çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Seri 8 filmden oluşmaktadır ancak dağıtıcı firma serinin 9. (2020) ve 10. (2021) filmlerin çıkacağını ve final filmleri olacağını duyurmuştur.

HIZLI VE ÖFKELİ 1 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto'nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto'yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O'Conner görevlendirilir. Brian, Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O'Conner, Dominic'in güzel ve çekici kız kardeşi Mia'ya aşık olunca işler değişir.

HIZLI VE ÖFKELİ 1 OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Rob Cohen'in yaptığı filmin başrollerinde Er Ryan'ı Kurtarmak ve Pitch Black filminden tanınan Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez rol almıştır. 38 milyon $'lık bir bütçeyle çekilen filmin ABD'de gösterime girdiği hafta sonunda 41 milyon $'lık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon $ civarı bir hasılata ulaşmıştır.

Hızlı ve Öfkeli Oyuncuları | Kim Hangi Film Serisinde Vardı? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Vin Diesel (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Paul Walker (1, 2, 4, 5, 6, 7)

Dwayne Johnson (5, 6, 7, 8)

Michelle Rodriguez (1, 4, 6, 7, 8)

Tyrese Gibson (2, 5, 6, 7, 8)

Chris 'Ludacris' Bridges (2, 5, 6, 7, 8)

Jordana Brewster (1, 4, 5, 6, 7)

Sung Kang (3, 4, 5, 6)

Gal Gadot (4, 5, 6)

Lucas Black (3, 7, 8)

John Ortiz (4, 6)

Eva Mendes (2, 5, 8)

Jason Statham (6, 7)

Kurt Russel (8)

Charlize Theron (8)

NOT = Parantez içlerinde yazanlar bulundukları serileri belirtir.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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