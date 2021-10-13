Hizan Kaymakamı Yelek trafik uygulamasına katıldı - Haberler
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Hizan Kaymakamı Yelek trafik uygulamasına katıldı

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan Kaymakamı Yelek trafik uygulamasına katıldı

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gayda Polis Kontrol noktasında yapılan yol uygulamasına katıldı.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gayda Polis Kontrol noktasında yapılan yol uygulamasına katıldı.

Vatandaşların güven içinde can ve mal kaybı yaşamadan ulaşım sağlayabilmeleri için İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama noktasını ziyaret eden Yelek, ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, yayalara öncelik vermeleri ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Yelek, "Trafik kurallarına uymak daima hayat kurtarır. Bizler de vatandaşlarımıza bu bilinçle hareket etmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Sürücülerimizin özellikle emniyet kemeri takarak hem trafik kurallarına uymalarını hem de salgından korunmak için tedbirli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Hizan Kaymakamı Yelek trafik uygulamasına katıldı

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri
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