Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, burada yaptığı konuşmada, Türk milletin tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda Cumhuriyetin kurulduğunu söyledi.

Cumhuriyetin, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılım ve en muhteşem zirve olduğunu belirten Yelek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, çalışkan, kararlı, azmin, birlik olmanın ve yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınlarıyla erkekleriyle ve çocuklarıyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarifidir. Bugün için görevimiz milletin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas alarak ülkemizi daha iyi seviyeye taşımak, sosyal kültürel ve ekonomik yönden bölgemizden ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşma yolundadır."

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı programa, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.