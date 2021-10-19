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Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hizan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği adına Gayda Köyü Muhtarı Mehmet Karaduman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan, muhtarlık müessesinin en köklü kurumlardan olduğunu belirtti.

Aslan, "Muhtarlık, toplumumuzun tarihsel ve geleneksel niteliklerini içeren öz kültüründen doğan bir kurumdur. Siyasi partilerimiz demokrasimizin nasıl vazgeçilmez bir unsuru ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muhtarlar da demokrasinin temel taşıdır. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köklü bir rol oynayan muhtarlık, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri
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