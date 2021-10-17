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Hem muhtar hem kahveci hem de bakkal

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hem muhtar hem kahveci hem de bakkal

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde Muhtar Hasan Dönmez, mahallenin hem bakkalı hem de kahvecisi oldu.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesinde Muhtar Hasan Dönmez, mahallenin hem bakkalı hem de kahvecisi oldu. İşini severek yaptığını anlatan Dönmez, mahallenin eksikliklerini gidermek için çalıştıklarını söyledi.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar Mahalle Muhtarı 45 yaşındaki Hasan Dönmez, hem bakkal hem de kahvehane işletmecisi. 16 yıldan bu yana kahvehane işlettiğini anlatan Dönmez, "Son seçimlerde muhtar oldum. Mahallenin eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. Bütün sokaklarımıza taş döşedik. Aynı zamanda, hem bakkallık hem de kahvehane işletiyorum. 3 işimi de İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

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