Hayvanları Koruma Gününde Pendik'te PatiFest düzenlendi

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Pendik'te minik dostlara özel festival gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi tarafında düzenlenen ve patili dostların ağırlandığı PatiFest'te birbirinden renkli yarışmalar ve köpek şovları düzenlendi. Festivalde aynı zamanda köpek sahiplendirme alanı oluşturuldu.

Pendik Belediyesi tarafından, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında minik dostlara özel PatiFest düzenlendi. Patili dostların ağırlandığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkında düzenlenen festivalde köpek şovları, köpek eğitimi, gün boyu müzikli eğlence ve köpek sahiplendirme alanı oluşturuldu. Düzenlenen festivalde en güzel köpek, en yetenekli büyük ırk ve küçük ırk yarışmaları da gerçekleştirildi. Yarışmada ilk 3'e giren minik dostlara kupa, tasma, mama verildi. Kral isimli köpek ise oynadığı çiftetelli oyunuyla festivalde ilgi odağı oldu. Festivale katılan hayvan sahipleri ile vatandaşlar oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de festivale katılım sağladı. Etkinlik hakkında konuşan Başkan Cin, "1 yıl önce bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde parkın açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de burada çeşitli hayvanların yarışacağı, gösterilerin olacağı hayvansever ve vatandaşların buluşacağı festivali gerçekleştiriyoruz. Hem idari binamızı da hazır hale getirdik. Ondan sonraki süreçte daha güvenli ve huzurlu bir şekilde İnşaallah buradaki çalışmalarımız faaliyetlerimiz devam etmiş olacak. Uzun bir festival, 4-5 günlük bir festivalden bahsediyoruz. Burada hayvansever vatandaşlarımızın bir araya gelmesi hem hayvan sevgisinin artırılması, çocuklarımıza bu bilincin verilmesi açısından önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Bu arada özellikle son zamanlarda hayvanlara şiddet konusunda bazı şikayetlerin ön plana çıktığını görüyoruz maalesef. Bu konuda da insanlarımızı daha duyarlı olması ile ilgili dikkati çekmek istedik. Bu mesajı da vermek istiyorum" dedi.

Köpeğini parka getiren Arda Cem Güneşoğlu,"Biz buraya her gün köpeğimle kendisini sahiplendiğimden beri geliyoruz. Köpeklerin koşup enerjilerini atması gerekiyor ama dışarıda gezdirdiğimizde sokak köpeklerin bazen saldırısı olabiliyor. Burada köpeklerle beraber oynaması bizim için çok iyi oluyor. Biz de diğer köpeklerle oynuyoruz. Sahipleriyle tanışıyoruz. ve köpekler de burada gayet mutlu. O yüzden buraya geldiğimiz için çok seviniyoruz" dedi. - İSTANBUL