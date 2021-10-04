Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın kayboldu. Hayvanların eve dönmesine rağmen haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.

Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde yaşayan Havva Torga isimli yaşlı kadın, dün öğlen saatlerinde havanlarını otlatmak için dağa çıktı. Akşam saatlerinde hayvanların eve dönmesine rağmen yaşlı kadın dönmedi. Aile yakınları Torga'yı bir süre bekledikten sonra tanıdıklarına giderek orada olup olmadığı sordu. Yaşlı kadının kaybolduğunu anlayan yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine gelerek arama çalışması başlattı. Mahalle halkının ve aile yakınlarını katıldığı arama çalışmasında yaşlı kadın her yerde aranıyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri