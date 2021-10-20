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Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Faruk Şahin (26), memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde defnedildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Faruk Şahin (26), memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde defnedildi.

İstanbul Dağ Komando Taburunda görevli Uzman Çavuş Faruk Şahin, eğitim ve yenileme amaçlı olarak Isparta Eğirdir Dağ Komando okulunda iken, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Cenazesi, memleketi olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine getirilen Uzman Çavuş Faruk Şahin'in cenaze namazı Günaydın Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Karakuyu köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Avukat Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ile yakınları katıldı. - ADIYAMAN

Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

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