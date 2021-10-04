Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi - Haberler
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Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren 90 yaşındaki Kore gazisi Kadir Başbuğ, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren 90 yaşındaki Kore gazisi Kadir Başbuğ, son yolculuğuna uğurlandı.

Ödemiş Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başbuğ için askeri tören düzenlendi.

Gazi Başbuğ'un naaşı, Yolüstü Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ile Başbuğ'un yakınları katıldı.

Selahattin Aktaşoğlu, hayatta olan sayılı Kore gazilerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hayatını kaybeden Ödemişli Kore gazisi toprağa verildi - Haberler
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