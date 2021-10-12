Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı - Haberler
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Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı -Hayat öpücüğüne rağmen kurtarılamadı Tokat'ta yaylada doğan buzağı suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

TOKAT (İHA) - Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

-Hayat öpücüğüne rağmen kurtarılamadı

TOKAT - Tokat'ta yaylada doğan buzağı suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri 21 gün erken doğum yaptı. Buzağının nefes almadığını fark eden çiftçi, suni teneffüs yaptı. Gül'ün yaklaşık 10 dakika süren çabası sonuçsuz kaldı. Yerde hareketsiz yatan buzağı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İneğin yavrusunun başından biran ayrılmaması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı

Yeni doğan buzağıya dakikalarca suni teneffüs yaptı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
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