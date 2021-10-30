Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir mahalle, özellikle gece vakti hırsızlık yapan şahıs nedeniyle zor günler yaşıyor. Son olarak bir vatandaşın 50 bin TL'lik motosikletini çalan hırsız, güvenlik kameralarına takıldı.

HAYALET ÇALDIĞINI ZANETTİ

İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşamba dolandığı görüldü.

İLK DEFA HAYALET HIRSIZ GÖRDÜLER

Sokakta bembeyaz çarşaf içinde bir hayalet gibi yürüyen hırsızın bembeyaz çarşafa dolanmış şekilde motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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