Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi

Bursa'da gece vakti ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, 50 bin TL'lik motosikleti çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir mahalle, özellikle gece vakti hırsızlık yapan şahıs nedeniyle zor günler yaşıyor. Son olarak bir vatandaşın 50 bin TL'lik motosikletini çalan hırsız, güvenlik kameralarına takıldı.

HAYALET ÇALDIĞINI ZANETTİ

İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşamba dolandığı görüldü.

İLK DEFA HAYALET HIRSIZ GÖRDÜLER

Sokakta bembeyaz çarşaf içinde bir hayalet gibi yürüyen hırsızın bembeyaz çarşafa dolanmış şekilde motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi

Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi

Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hayalet hırsız, mahalle halkını isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü

Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü

 Bursa'da kız çocuğunu istismara kalkışan şahıstan şok savunma: 'Ben tüm çocukları severim'

Bursa'da kız çocuğunu istismara kalkışan şahıstan şok savunma: "Ben tüm çocukları severim"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title