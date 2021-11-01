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Hava yastığı sayesinde kazayı ucuz atlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hava yastığı sayesinde kazayı ucuz atlattı

Uşak'ta kontrolsüz kavşakta yola çıkan hafif ticari araca yoldan geçen otomobil çarptı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta kontrolsüz kavşakta yola çıkan hafif ticari araca yoldan geçen otomobil çarptı. Kazada 2 sürücü de hafif şekilde yaralanırken sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Kaza, Uşak - Afyonkarahisar yolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 ADE 44 plakalı Mercedes markalı otomobille Uşak istikametine seyir halinde olan A.P., Düzlüce avşağından Düzlüce köyüne gitmek için yola çıkan F.G. kontrolündeki 64 AAY 998 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan kaynaklı yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, akımlar tek şeritten ekiplerin kontrolünde devam etti. Kazada aracın hava yastıkları sayesinde hafif yaralanan A.P. ve F.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Hava yastığı sayesinde kazayı ucuz atlattı

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