İSTANBUL (AA) - Hatay'ın tarihi, ekonomisi ve yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği himayesinde, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İstanbul'da Hatay Günleri başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınarak tescillenen Hatay mutfağının yöresel lezzetleri İstanbullularla buluştu. Vatandaşlara yaklaşık 4 bin porsiyon künefe dağıtılan etkinlikte, Hatay'ın kültürü tanıtıldı.

İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Hatay'ın özünde olan değerlerinin geniş kitlelere tanıtılmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Yılmazer, organizasyon süresince Hatay'ın küçük bir versiyonunu İstanbul'a taşıyacaklarını belirterek, yöresel ürünleri ve lezzetleri ile katılımcılara görsel, işitsel, lezzetsel bir şölen yaşatacaklarını anlattı.

Etkinliğe 120 firmanın katıldığını ve 4 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Yılmazer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz iki yıl boyunca ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan alışık olmadığımız pandemi koşulları, doğal afetler, en başta Hatay'ın etkilendiği mülteci sorunları bize insani olarak birlikte yaşamanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, birbirimize destek olarak zorlu koşulların üstesinden gelebilmenin önemini gösterdi. Her sene ayrı bir tema ile düzenlenen İstanbul'da Hatay Günleri'nin bu seneki temasını Hatay'ın birliktelik dokusunun örnek oluşturması amacıyla 'Birlik', sloganını da 'Biz Biriz Dünya Bir' olarak seçtik. Tanıtım günlerine gelen misafirlerimiz her değerimizde birlik unsurunun izlerini göreceklerdir."

10 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte, Hatay'ın kültürünü yansıtan zanaatlar, "Hatay El Sanatları Workshop" bölümü ile 5 gün süresince katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek.