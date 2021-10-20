Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Narlıca Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 5 kişinin üzerlerinde arama yaptı.

Aramada 30 bin 500 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu fişek, 202,72 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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