Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrenciler yaptıkları projeleri tanıttı - Haberler
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Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrenciler yaptıkları projeleri tanıttı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Teknoloji
Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrenciler yaptıkları projeleri tanıttı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Dünya Bankası desteği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen Sosyal Hayata Uyumun Desteklemesi Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli öğrenciler projelerini tanıttı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Dünya Bankası desteği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen Sosyal Hayata Uyumun Desteklemesi Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli öğrenciler projelerini tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programla ilgili, öğrencilerin burada teknolojiyle buluştuğunu söyledi.

Atölyede öğrencilerin keşfetme duygularının ilerleyeceğini belirten Çerko, "Hem Suriye'den ülkemize gelen misafir öğrencilerimiz hem de Altınözü'nde ikamet eden öğrencilerimiz birlikte aynı sınıfta eğitim almaktalar. Bugün imrenerek baktığımız ve hayranlıkla seyrettiğimiz birtakım icatların ve gelişmelerin arkasındaki temel mantığı anladılar. İlerde öğrencilerin inşallah çok güzel icatlara imza atacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

Programda konuşmaların ardından teknoloji atölyesinde öğrenciler tamamladıkları projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Daha sonra Sosyal Hayata Uyumun desteklenmesi projesi kapsamında, İlçe Gençlik ve Spor Merkezinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılış karşılaşması, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay ile Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok arasında oynandı. ???????

Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrenciler yaptıkları projeleri tanıttı

Hatay'da Türk ve Suriyeli öğrenciler yaptıkları projeleri tanıttı

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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