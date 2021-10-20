Hatay'da otomobilde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da otomobilde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da otomobilde tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1106 sikke ile 171 obje ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1106 sikke ile 171 obje ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde ihbar üzere bir otomobilde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, otomobilde tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1106 sikke ile 171 obje ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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