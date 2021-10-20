Hatay'da, 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin toplantısı yapıldı - Haberler
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Hatay'da, 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da, 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin toplantısı yapıldı

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ağırlayacaklarını söyledi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ağırlayacaklarını söyledi.

Sarı, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin, Altınözü Kültür Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, etkinlik hakkında bilgi verdi.

23 Ekim'de başlayacak festivalin çok yoğun geçeceğini anlatan Başkan Sarı, festivalde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı da ağırlayacaklarını belirtti.

Sarı, festivalin kortej yürüyüşü ile başlayıp yılın ilk zeytin hasadı ile devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarışmalar ile devam edecek festivalimizde, zeytinyağlı yemek yarışmamızın çok ünlü, değerli ve kıymetli misafirleri var. Oradaki kaliteyi, tadı ve zeytinyağlı yemeklerin önemini hem sunum hem de değerlendirme noktasında, Sahrap Soysal ve bunların yanında çok değerli şeflerimiz olacak. Ardından akşam konser buluşması olacak. Konsere şarkıcı Güliz Ayla ve gençlerin heyecanla beklediği Mustafa Ceceli katılacak."

Hatay'da, 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin toplantısı yapıldı

Hatay'da, 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin toplantısı yapıldı

Hatay'da, 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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