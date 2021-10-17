HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI - Haberler
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HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAT ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ'ın 11 eserinden oluşan yeni sergisi, Üsküdar'da açıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - HAT ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ'ın 11 eserinden oluşan yeni sergisi, Üsküdar'da açıldı.

Hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ'ın 11 eserinden oluşan ' Berceste' isimli yeni sergisi Üsküdar'daki KahVEsanat Sergi Salonu'nda açıldı. Belkıs Kamut Aktürk küratörlüğünde düzenlenen sergi 26 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Eserleri hakkında açıklama yapan Muhammet Mağ, "Aykırı bir çizgim var. Evrensel bir felsefeyi benimsiyorum. Hat sanatını mabetlerden çıkartıp yaşam alanlarına, evrensel sanat camiasına hak ettiği yeri taşıyabilmektir amaçlarımdan bir tanesi. Sanat fuarlarında, yeni tasarımlarla yeni dokularla yeni formlarla yeni biçimler ile ifade edebilmektir." dedi.

Küratör Belkıs Kamut Aktürk ise, "Berceste sözler dedik. Berceste sözleri yazıya dökmek istedik. Çok heyecanlandık. Yola çıkarken çok güzel hayaller kurduk ve herkesin olumlu dönüşleriyle anladık ki biz hayallerimize bu iş ile ulaştık. 11 güzel iş çıktı ortaya. 11'i de birbirinden güzel oldu. Bu sergiden beklentimiz bu uzun pandemiden sonra herkese güzel bir şölen sunmak." diye konuştu.

HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI
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Haber: HAT VE TEZHİP SANATÇISI MUHAMMET MAĞ'IN 'BERCESTE' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI - Haberler
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