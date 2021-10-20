Hastaneye yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı - Haberler
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Hastaneye yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı. Bu sırada hem ailesi hem de mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Gebze'de hastaneye sevki yapılması gereken kadın, ortalığı birbirine kattı. Hastanede yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip ailesini rehin aldı. Yaşlı kadın, polisin devreye girmesiyle sakinleştirilebildi.

SAĞLIK EKİPLERİYLE GİTMEK İSTEMEDİ

Gaziler Mahallesi 1713 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan Seher T. (70) isimli psikolojik sorunları olan yaşlı kadın, kendisini hastaneye sevk etmek için gelen sağlık ekipleriyle gitmek istemedi. Bunun üzerine Seher T., bıçak dayayarak çocuklarını rehin aldı.

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çabaları sonrasında güçlükle sakinleştirilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Seher T., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

Hastanede yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

Hastanede yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

Hastaneye yatmak istemeyen yaşlı kadın, bıçak çekip çocuklarını rehin aldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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