Hastanedeki eşini ziyarete gitmek için evinden çıkan adama 2 gündür ulaşılamıyor - Haberler
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Hastanedeki eşini ziyarete gitmek için evinden çıkan adama 2 gündür ulaşılamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hastanedeki eşini ziyarete gitmek için evinden çıkan adama 2 gündür ulaşılamıyor

Rize'nin Pazar ilçesinde oturan kızının evinden 2 gün önce hastanedeki eşini ziyaret için ayrılan 75 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı.

TRABZON (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde oturan kızının evinden 2 gün önce hastanedeki eşini ziyaret için ayrılan 75 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı.

Uzun yıllar Rize'de yaşamış ve Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi. 2 gün önce kızının evinden hanımının yanına hastaneye gitmek için çıkan Zehir'den bir daha haber alınamadı.

Zehir için Emniyet Müdürlüğüne haber verilerek arama çalışması başlatıldı. - RİZE

Hastanedeki eşini ziyarete gitmek için evinden çıkan adama 2 gündür ulaşılamıyor

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Haber: Hastanedeki eşini ziyarete gitmek için evinden çıkan adama 2 gündür ulaşılamıyor - Haberler
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