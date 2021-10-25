Hastane müdürü temizlik çalışmalarına katıldı

Bozüyük Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan, yakın zamanda açılacak yeni hastanenin işlerinin biran önce bitmesi ve personele moral vermek için temizlik çalışmalarına katıldı.

2019 yılında temeli atılan 250 yataklı yeni hastanenin açılışına günler kala sağlık personelleri de çalışmalara eşlik ediyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in öncülüğünde ilçeye kazandırılan yeni hastanenin açılmasına az bir zaman kala ilçe halkı büyük mutluluk yaşıyor. Yeni devlet hastanenin bir an önce hizmete girmesi için gecesine gündüzüne katan hastane Ozan, Başhekim İlhan Zencirci ve sağlık personelleri çalışmalara destek veriyor. Yapılan badana işleri sonrası yerlerde oluşan boya lekeleri eline aldığı spatula ile temizleyen Ozan vatandaşların takdirini topladı. Ozan'ın hem işlerin biterek hastanenin açılması hem de temizlik yapan personele moral vermek için çalışmalara katıldığı öğrenildi. - BİLECİK

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