HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı. Güvenlik görevlisi baygınlık geçirirken, o anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi B.D., iddiaya göre ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle odaları gezerek kadın doğum servisinde tedavi gören bir hastanın yakınlarının dışarı çıkmasını istedi. Güvenlik görevlisi dışarı çıkma konusunda uyardığı ismi öğrenilemeyen bir hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hasta yakını, güvenlik görevlisini omuzlarından tutarak koridorda itekledikten sonra duvara vurdu. Duvardaki panonun metal kolu başına çarpan güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi. Güvenlik görevlisi B.D. yere yığıldı. Hastanede bulunan diğer kişilerin araya girdi. İki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakınının güvenlik görevlisini duvara çarptığı ve başına aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yere yığıldığı görüldü.