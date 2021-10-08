HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı. Güvenlik görevlisi baygınlık geçirirken, o anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi B.D., iddiaya göre ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle odaları gezerek kadın doğum servisinde tedavi gören bir hastanın yakınlarının dışarı çıkmasını istedi. Güvenlik görevlisi dışarı çıkma konusunda uyardığı ismi öğrenilemeyen bir hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hasta yakını, güvenlik görevlisini omuzlarından tutarak koridorda itekledikten sonra duvara vurdu. Duvardaki panonun metal kolu başına çarpan güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi. Güvenlik görevlisi B.D. yere yığıldı. Hastanede bulunan diğer kişilerin araya girdi. İki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakınının güvenlik görevlisini duvara çarptığı ve başına aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yere yığıldığı görüldü.

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Vladimir Putin Aykut Kocaman Cristiano Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 10:35:03. #1.12#