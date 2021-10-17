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Hasan Aytekin Camii ibadete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hasan Aytekin Camii ibadete açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde hayırsever Hasan Aytekin'in destekleriyle yaptırılan caminin açılışı yapıldı.

ADANA (İHA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde hayırsever Hasan Aytekin'in destekleriyle yaptırılan caminin açılışı yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin medeniyetimizde hep odak noktası olduğunu söyledi.

İbadethane olmalarının yanı sıra buluşmalarda, nikahlarda, taziyelerde camilerin adeta milletin bir buluşma merkezi olduğunu dile getiren Vali Elban, "Öldükten sonra insanların amel defterini kapatmayan hususlardan biri sadaka-i cariyelerdir. Bu sadaka-i cariyeler içerisinde de Kabe'lerin şubesi olan camilerimiz en önde gelir. Dolayısıyla Hayırseverimiz Hasan Aytekin'e ve ailesine ne mutlu ki Yüreğir ilçemize Kabe'nin çok kıymetli bir şubesini kazandırdılar. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.

Kentte, gerek cami gerek sağlık tesisleri gerek okul açısından gönlü zengin Adanalıların yaptırdığı birçok tesis olduğunu söyleyen Vali Elban, "Bu güzel camimiz de onlara ilave olan bir tesistir. Dolayısıyla bu hayratın bundan sonra da yapılacaklara örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Camimiz; sadece beş vakit namazın kılındığı bir ibadethane değil, inşallah medeniyetimizdeki gibi birçok hizmetin birlikte verildiği bir cami olarak Yüreğir'imize güzel hizmetlerde bulunur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hasan Aytekin Cami dualarla ibadete açıldı. - ADANA

Hasan Aytekin Camii ibadete açıldı

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Haber: Hasan Aytekin Camii ibadete açıldı - Haberler
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