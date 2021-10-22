"Harika Bir Lezzet, Çok Beğendik"

İkram edilen kahvenin tadına bakan ziyaretçiler, kahvenin tadı ve aromasına hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Malatya Kayısısının tanıtım çalışmalarına katkı sunması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatları neticesinde Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretimine başlanan kayısı çekirdeği kahvesi, İstanbul'da gerçekleşen 4.Malatya Tanıtım Günlerine de damga vurdu.

Yeşilyurt Belediye standı içerisinde özel bir alana yerleştirilen kahve dağıtım noktasına büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, tadına baktıkları kayısı çekirdeği kahvesini çok beğendiklerini ifade ettiler.

İstanbul Yenikapı'da devam eden 4.Malatya Tanıtım Günlerine katılan Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'da, Yeşilyurt Belediye standını ziyaretleri sırasında gelen misafirlere kayısı çekirdeği kahvesi ikram ettiler.

Kayısı çekirdeği kahvesinin lezzetli bir ürün olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, " Kayısı çekirdeği kahvesi kumda pişirilen yumuşak bir kahve ve çokta lezzetli, umarız tadanlar beğenir" diye konuştuktan sonra hazırlanan kahveleri gelen ziyaretçilere ikram etti.

Malatya Kayısısının eşsiz tadının kahveyle bütünleşmesini sağlayan kayısı çekirdeği kahvesine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, " Sayın Valimize ve Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze nazik ziyaretlerinden dolayı öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye standımıza gelenleri en güzel şekilde ağırlayarak kayısı çekirdeğinden imal ettiğimiz özel kahvemizi ikram ediyoruz. Kahve standımıza gösterilen yoğun ilgi hepimizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımızın özel girişimleri neticesinde Malatya Kayısımızın tanıtımına destek sunabilmek adına hazırlanan kayısı çekirdeği kahvemiz hem tadıyla hem de aromasıyla farklı bir lezzet, buraya gelen değerli ziyaretçilerimizde çok beğendiler. Malatya'mızın plakası olan 44'den yola çıkarak '44 yıl hatrı kalsın' diyerek sunumunu yaptığımız bu özel kahvemizi inşallah yakın zamanda herkes tanıyacak ve sofralardaki yerini alacaktır. Bu tür etkinlikler sayesinde hem kahvemizi hem de diğer yöresel lezzetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kayısı çekirdeği kahvesinin tadına bakan ziyaretçiler ise, " Gerçekten harika bir lezzet, çok beğendik, Yeşilyurt Belediyesini tebrik ederiz." diye konuştular.

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