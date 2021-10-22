Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner Kadın Muhtarlarımızla Bir Arada

AYDIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner'in eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle İlimizdeki Kadın Muhtarlarımızı Millet Konağında misafir etti.

İl Emniyet Müdürü eşi Nilgün Korkmaz'ın eşlik ettiği davete Gölbucağı Mahallesi Muhtarı Şermin Duran, Köyortası Mahallesi Muhtarı Şermin Atmaca, Kırtepe Mahallesi Muhtarı Zeynep Tozoğlu Aydın ve Çakırkadı Köyü Muhtarı Ülviye Kaya katıldı.

Halk ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın önemli görev üstlendiklerini belirten Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, pandemi döneminde gösterdikleri gayretlerinden dolayı teşekkür ederek başta kadın muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü tebrik etti.

Nazik davetleri için Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner'e teşekkür eden muhtarlarımız günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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