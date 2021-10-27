Halo Infinite, AMD ortaklığı ile ışın izlemeyi destekleyecek - Haberler
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Halo Infinite, AMD ortaklığı ile ışın izlemeyi destekleyecek

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Halo Infinite, AMD ortaklığı ile ışın izlemeyi destekleyecek

Halo Infinite, Microsoft ve AMD ortaklığı sonucunda ışın izleme desteğine sahip olacak ve Discord ve Razer'ın Chroma RGB'sine de entegre olacak.

Microsoft, Halo Infinite için özel PC ortağı olarak AMD'yi seçti. Bu, birçok pazarlama fırsatı anlamına gelse de, Microsoft'un kampanya modunda kare hızlarını arttıracağını ve sonunda oyuna ışın izleme getireceğini söyledi AMD ile daha yakın bir mühendislik ortaklığını da teşvik ediyor.

Xbox ürün pazarlama müdürü Noah Benesch, "Işıltıyı Halo Infinite'e getirmek için AMD ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. "Işın izleme (Ray Tracing), lansman sonrası en önemli geliştirme önceliklerimizden biridir ve yakında daha fazla paylaşım yapmayı dört gözle bekliyoruz."

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Bunun Nvidia'nın DLSS teknolojisini kullanarak Microsoft'u dışlayıp dışlamayacağı belli değil, ancak Microsoft AMD'nin "tüm donanımlarda yeni işleme özelliklerinin yanı sıra tüm oyuncularımız için performans iyileştirmeleri getirmemize son derece açık olduğunu" belirtiyor

AMD ve Microsoft ortaklığının dışında Halo Infinite ekibi de oyunun iyi entegre olmasını sağlamak için Discord ve Razer Chroma RGB ile birlikte çalışıyor. Halo Infinite, benzersiz aydınlatma efektleriyle oyun içi Discord sunucu davetlerini ve hatta Razer Chroma RGB desteğini destekleyecektir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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