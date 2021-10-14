Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı - Haberler
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Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı

Saruhanlı Belediyesi tarafından Halitpaşa mahallesinde inşa edilmesi planlanan ve geçtiğimiz aylarda projesi hazırlanan Sanayi sitesinin yapımı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedeniyle askıya alınmak zorunda kaldı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından Halitpaşa mahallesinde inşa edilmesi planlanan ve geçtiğimiz aylarda projesi hazırlanan Sanayi sitesinin yapımı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedeniyle askıya alınmak zorunda kaldı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Halitpaşa mahallesini ziyaret ederek sanayi esnaflarıyla konu hakkında bir görüşme yaptı. Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada mahallede ekonomik ömrünü tamamlayan sanayi dükkanlarının yerine yeni dükkanlar yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Sanayi esnaflarının da merakla beklediği projenin hayata geçirileceği alanın tapu kaydının bulunmadığını tespit ettikleri, söz konu alanı önce kayıt altına aldıklarını dile getiren Bilgin, "Gerek bu işlemlerden, gerekse pandemi şartlarından dolayı süreç biraz uzadı. Daha sonra projemizi hazırladık, ihaleye çıkma aşamasına geldik, tasarruf tedbirleri yayınlandı. Bundan dolayı yatırımı hayata geçiremedik. Sanayi sitesinin yenilenmesi Halitpaşa için büyük bir ihtiyaç, esnaflarımız zor şartlar altında hizmet veriyor. Bizler hizmet etmek istiyoruz, ancak tasarruf tedbirleri genelgesi elimizi, kolumuzu bağlıyor. Bu konuda devletten çözüm bekliyoruz" dedi.

Başkan Bilgin'in Halitpaşa'daki temaslarında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Mustafa Arguz ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli de yer aldı. - MANİSA

Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı

Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı

Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı

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Haber: Halitpaşa Sanayi Sitesi Projesi tasarruf tedbirlerine takıldı - Haberler
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