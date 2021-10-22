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Hakkari TSO'dan hayırsever iş adamına plaket

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari TSO'dan hayırsever iş adamına plaket

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığınca, hayırsever iş insanı Teoman Zeydan'a plaket verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığınca, hayırsever iş insanı Teoman Zeydan'a plaket verildi.

TSO Başkanı Servet Taş, makamında bir araya geldiği Zeydan'ın kent genelinde yaptığı sosyal ve ekonomik yardımların göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Bu amaçla bir arada bulunduklarını belirten Taş, "Görev sürecimde sürekli öğrencilere, ihtiyacı olan ailelere, bölge insanına çok önemli katkıları ve yardımları oldu. Bu anlamda Teoman Bey'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sayın Zeydan'ın bu davranışı başka iş insanlarımız için de örnek olur." dedi.

Zeydan da böyle bir vesileyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu belirtti.

Taş, daha sonra Zeydan'a plaket takdim etti.

Hakkari TSO'dan hayırsever iş adamına plaket

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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