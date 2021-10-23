Hacı Bektaş-ı Veli vefatının 750. yıldönümünde BUÜ'de anıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tasavvuf, Tarikatlar ve Bektaşilik Konferansı düzenledi.

BUÜ İlahiyat Fakültesi'nden emekli, yazar Prof. Dr. Süleyman Uludağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı programı Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Hacı Bektaş-i Veli Yılı Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, akademisyenler, personel ve öğrenciler takip etti. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, üniversite olarak özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Program Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan da Bektaşi Gülbankı'ndan dizelerle katılımcıları selamladı. Prof. Dr. Öcalan, programın düzenlenmesinde destekleri bulunan herkese teşekkür etti. Konferansın ana konuşmacısı emekli Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Süleyman Uludağ, tüm katılımcılara şükranlarını iletti. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Süleyman Uludağ; "İçinde bulunduğumuz senenin feyizli ve bereketli geçmesini Cenab-ı Hakk'tan diliyorum. Allah, hepinize muvaffakiyetler ihsan etsin. 2 senedir sıkıntısını çektiğimiz bu virüsten bir an evvel kurtulup; memleketimizin, üniversitemizin, şehrimizin, İslam aleminin ve insanlığın daha normal şartlar altında faaliyetlerine devam etmesini niyaz ediyorum" dedi.

Etkinlik, Üniversite Yöneticileri tarafından Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi. - BURSA