Güroymak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Güroymak Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Güroymak Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Medeni Durak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme taşıdığı Muhtarlar Günü'nün, 19 Ekim 2015'de kabul edildiğini anımsattı.

Muhtarlık müessesinin, 19 Ekim 1829'dan bu yana köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Durak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. Demokrasi yerelde başlar. Eğer yerelde temsiliyet güçlü ise ülke demokrasisi de güçlü olur. Muhtarlar devletimizin gözü, kulağı ve eli olurken, vatandaşın da sesi oluyoruz." dedi.

Muhtarların tebrikleri kabul etmesiyle son bulan törene, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.