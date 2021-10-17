Gürcistan'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlandı

Gürcistan'ın Marneuli kentinde, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentinde Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle tören gerçekleştirildi. Törene, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporası ile Çalışma Devlet Komitesinin Türk dilli devletler ve Gürcistan müdürü Vüsal Memmedov, Diaspora çalışanları, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisinin müşaviri Eldar Bayramov, Gürcistan Parlamento üyesi Zaur Darğallı, Marneuli Belediye Meclis üyeleri, iş insanları, aydınlar, hocalar, gazeteciler, öğrenciler ve gençler katıldı.

Azerbaycan'ın 44 gün süren Vatan Savaşı'na adanmış şarkılar çalınan törende video klipler büyük ekranda yansıtılırken, aynı zamanda Azerbaycan ve Türk mutfağına ait yemekler ikram edildi.

Törende 18 Ekim Azerbaycan'ın bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle resim ve kompozisyon yarışmasının kazananlarını açıklayan Mehebbet İmanov, "Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi tarafından resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Söz konusu yarışmaya ülkenin birçok kentinden, Dmanisi, Bolnisi, Marneuli ve diğer birçok ilçeden, köylerden gençler katıldı" dedi.

Törenin sonunda gazetecilere açıklama yapan İmanov, "Bu törendeki amacımız Gürcistan'daki Türkleri bir araya toplamak, aynı zamanda Azerbaycan medeniyetini ve kültürünü, sanatını paylaşmaktır" diye konuştu.

Daha sonra yarışmanın galiplerine Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporası ile Çalışma Devlet Komitesinin Türk dilli devletler ve Gürcistan şubesinin müdürü Vüsal Memmedov ve Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisinin müşaviri Eldar Bayramov sertifika verdi. - TİFLİS