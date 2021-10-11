Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu - Haberler
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Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı çiftin sobasını kurdu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı çiftin sobasını kurdu.

Gecek Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Güneş (87) ve eşi Gülgün Güneş (75) ile bir süre sohbet etti.

Çiftin yalnız yaşadıklarını, ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, havaların soğumasıyla soba kurmaları gerektiği ancak bunu yapamadıklarını öğrenen jandarma ekibi, onlara yardımcı oldu.

Jandarma devriyesinin bu davranışından çok memnun olan yaşlı çift, dua ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu

Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu

Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu

Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Günyüzü ilçesinde yaşlı çiftin sobasını jandarma ekipleri kurdu - Haberler
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