Günün duası: 19 Ekim Salı günün duası nedir? Günün duası, günün hadisi, günün ayeti nedir? Bugün için günün duası nedir?
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Allah'ım! Senden; doğruya yönelmeyi, Sana karşı gelmemeyi, iffetli olmayı ve gönül zenginliği istiyorum.
(Tirmizî, "Deâvât", 73)
Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.
(Kamer, 54/49)
Günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan şeylerden bile uzak durmadıkça kişi, muttakiler derecesine çıkamaz.
(İbn Mâce, "Zühd", 24; Tirmizî, "Kıyâmet", 19)
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