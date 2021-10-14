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Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı

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Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı -Güngören'de eğitim gören öğrenciler yıl boyunca 90 bin ücretsiz deneme sınavına girecek Güngören Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde ilçe genelinde bulunan yaklaşık 25 bin öğrenci en az...

Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı

-Güngören'de eğitim gören öğrenciler yıl boyunca 90 bin ücretsiz deneme sınavına girecek

İSTANBUL - Güngören Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde ilçe genelinde bulunan yaklaşık 25 bin öğrenci en az 3 kez ücretsiz deneme sınavına girerek başarısını test edebilecek. Yapılan protokol neticesinde ilk deneme sınavı 25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güngören Belediyesi arasında ilçe genelinde 5 ila 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik "90 bin ücretsiz deneme sınavı projesi" kapsamında yapılacak olan deneme sınavı protokolü imzalandı. İmza törenine Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk katıldı. Başkan Demir, "Yapılacak olan deneme sınavları ile ilçe genelindeki her öğrencinin başarısını ortaya çıkarmak, motivasyonlarını yükseltmek ve imkanı olup olmayan tüm öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için bu projeye adım attık. Güngören'de eğitim gören tüm öğrencilerimizin sınav heyecanına alıştırmak için yıl boyunca gerçek bir sınav gibi deneme sınavlarımız tekrarlanacak. Bu sayede öğrencilerimizin de başarılarının artacağına inanıyoruz" dedi.

Her öğrenci en az 3 kez deneme sınavına katılacak

Türkiye'de ilk kez Güngören Belediyesi'nin desteği ile bu kadar kapsamlı bir deneme sınavı projesi başlatıldı. Ücretsiz deneme sınavı 2021/2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilçe genelindeki 5 ila 12. sınıflarda eğitim gören öğrenciler en az 3 kez katılacak.

İlk deneme sınavı ilçe genelinde yaklaşık 25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Güngören Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak gerçekleştirdiği deneme sınavı, öğrencilerin bilgi, beceri, zaman kullanımını ölçmesini sağlarken, adayların durumunu tespit noktasında da belirleyici bir rol oynayacak.

Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı

Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı

Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı

Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı
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Haber: Güngören'de eğitim gören öğrencilere 90 bin ücretsiz deneme sınavı - Haberler
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