GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ İLE HAFTALIK 1 TON KURUTMALIK ÜRÜN ÇIKARAN GİRİŞİMCİ KADINLARIN HEDEFİ İHRACAT

ADANA (DHA) - ADANALI girişimci kadınlar, güneş enerji sisteminden faydalanarak haftada 1 ton kurutmalık ürün çıkarıyor. 30 metrekare mutfaktan bin metrekarelik tesise geçen kadınlar, dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyor.

Kentin Güney kesimindeki dezavantajlı kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlamak için bir araya gelerek 9 Ekim 2019'da Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Valiliğin tahsis ettiği 30 metrekare mutfakta mevsimindeki meyve ve sebzelerle erişteden tatlı ürünlerine, fıstık ezmesinden salçaya kadar birçok yöresel tat üreten girişimci kadınlar, Adana'nın yanı sıra Antalya, Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi çok sayıda kentte ürün yolladı. Bu yolla kendi ekonomik özgürlüğünü kazanan çok sayıda kadın, 2 yılın ardından Uluslararası Göç Örgütü IOM ile ortak düzenlenen 'Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi' projesi ile bin metrekarelik tesise geçti. Valilik, Sarıçam Kaymakamlığı ve il, ilçe tarım müdürlüklerinin destek verdiği proje ile bir haftada 1 ton kurutmalık ürün çıkaran girişimci kadınlar, şimdi daha çok kadına istihdam sağlayıp dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyor.

HAFTALIK 1 TON KURUTMALIK ÜRÜN ÇIKARIYORLAR

Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi sayesinde doğal tatları daha sağlıklı ve hızlı kurutma imkanı bulduklarını belirten kooperatif Başkanı Suna Çetin, daha önce 30 metrekarelik mutfaklarında ayda 800 kilogram ürün çıkarırken şimdi haftada 1 ton kurutmalık ürün elde ettiklerini anlattı. Aynı zamanda elektrikten tasarruf sağladıklarını kaydeden Çetin, Burada bin metrekarelik bir alana güneş enerjisi sistemi ile kurutma serası yapıldı. İlk etapta IOM, ücretsiz olarak ürünlerimizi karşıladı. Sebze ve meyvelerimizi verdi. Bu ürünlerle 15 Türk, 15 mülteci kadınla birlikte meyve-sebze kurutma yaptık. Meyvelerin dönemi geçtiği için de kooperatifimizin ürettiği erişteleri kurutarak devam ediyoruz. Güneş enerji sistemiyle meyve, sebzelerimiz kısa sürede daha hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurutuluyor. Ayrıca elektrik masrafımız olmuyor. Haftada 1 ton ürün kurutuyoruz. Günlük 700 kilo sebze-meyve kurutma alanına sahibiz diye konuştu.

30 METREKARE MUTFAKTAN BİN METREKARELİK TESİSE

Sebze-meyve kurutmalıklarımız için pazar alanını yeni oluşturmaya başladıklarını ancak talebin yüksek olduğunu ifade eden Çetin, Şuan bu proje kapsamında Türkiye genelinde 55 noktada ürünlerimizin satışı yapılıyor. Bize tahsis edilen 30 metrekare bir mutfaktan şimdi bin metrekarelik bir kurutma tesisine geldik. Kooperatif olarak bundan sonraki hedefimiz daha çok kadına istihdam sağlamak ve yurt dışına ihracat yapmayı çok istiyoruz dedi.