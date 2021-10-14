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AA / Dilara Küçükerdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM

Gündemimizin "Güncel" başlığı altında yer alan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Sakarya'da düzenlenmesi öngörülen Emekli İmam-Hatip Lisesi Öğretmenleriyle Buluşma Etkinliği, kaynağından iptal edilmiştir.

SAKARYA (AA) - Gündemimizin "Güncel" başlığı altında yer alan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Sakarya'da düzenlenmesi öngörülen Emekli İmam-Hatip Lisesi Öğretmenleriyle Buluşma Etkinliği, kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla

AA

AA / Dilara Küçükerdoğan - Son Dakika Haberleri
Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu

Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu
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