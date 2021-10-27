GÜMÜŞHANE - Yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Haberler
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GÜMÜŞHANE - Yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA / Osman Yetim - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de yaralı bulunan vaşak, tedavisi sonrasında doğaya bırakıldı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yaralı bulunan vaşak, tedavisi sonrasında doğaya bırakıldı.

Gümüşhane- Bayburt karayolunda yaklaşık bir hafta önce yaralı hayvanı gören vatandaşlar, Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen vaşağı, tedavisi için Kelkit ilçesindeki kanatlı üretim istasyonuna götürdü.

Veteriner tarafından tedavi edilen vaşak, ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

GÜMÜŞHANE - Yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜMÜŞHANE - Yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜMÜŞHANE - Yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜMÜŞHANE - Yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
AA / Osman Yetim - Son Dakika Haberleri
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