Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, uygulama noktasını ziyaret etti - Haberler
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, uygulama noktasını ziyaret etti

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, uygulama noktasını ziyaret etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasını ziyaret etti.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasını ziyaret etti.

Kontrol noktalarında alınan tedbirleri inceleyerek bilgi alan Altınöz, kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Altınöz'e ziyaretleri sırasında İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak eşlik etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, uygulama noktasını ziyaret etti

AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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