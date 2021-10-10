Gülsin Onay 2. Piyano Festivali'nde Türkiye Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'dan Muhteşem Piyano Resitali

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde, Türk Piyanist Verda Erman'ın anısına düzenlenen 2. Gülsin Onay Piyano Festivali, 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı, saat 20. 00'de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda, Türkiye Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın Kapanış Konseri olarak gerçekleştirdiği piyano resitali ile sona erdi.

Piyano resitali öncesi gerçekleşen açılış konuşmalarında Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu, çok uzun bir aradan sonra sanatseverlerle bir arada olmanın mutluluk ve heyecan verici olduğunu vurguladı. Çolakoğlu, ülkedeki gençlere bir ufuk açmak, onların geleceğine bir ışık tutmak amacında olduklarını ifade ederek, böyle güzel bir organizasyonun gerçekleşmesinde iş birliği imkanı tanıyan DAÜ yönetimine ve etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Çolakoğlu'nun ardından söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise DAÜ'nün böyle güzel bir etkinlikte katkı koyan taraf olmasının kendileri için gurur verici olduğunu kaydederek, bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmetin yanında kültürel ve sosyal konularda da öncü olmak istediklerini ifade etti.

Gülsin Onay, 2. Gülsin Onay Piyano Festivali Kapanış Konseri'nin ilk bölümünde sanatçı Frédéric Chopin'in "Op. 58 Si Minör Piyano Sonatı"nı seslendirdi. Resitalin ikinci bölümünde ise Gülsin Onay'a Kıbrıslı Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşlik etti ve iki piyanist birlikte Edvard Grieg'in "Op. 16 La Minör, Piyano Konçertosu" nu seslendirdiler.

Piyano resitalinin ardından Gülsin Onay ve Esra Poyrazoğlu Alpan'a Prof. Dr. Hocanın tarafından günün anısına gümüş tabak ve Çolakoğlu tarafından ise çiçek takdiminde bulunuldu.

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