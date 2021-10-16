Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Güldür Güldür Show izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Güldür GÜldür Show'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle ekrana geri döndü. Gün değiştirerek yeni sezona giren Güldür Güldür Show, 16 Ekim Cumartesi 20.00'da izleyicisiyle buluştu.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI
Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur
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