Gül çiçeğinin alım fiyatı 7 lira 80 kuruş oldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da, gül çiçeği alımında uygulanacak fiyat, kilogram başına 7 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, düzenlediği basın toplantısında, gül çiçeğinin Isparta ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kovid-19 salgınının ülke ve dünya ekonomisini sıkıntıya soktuğunu belirten Çelik, yaklaşık bir buçuk yıldır insanlığın salgınla mücadele ettiğine dikkati çekti.

GÜLBİRLİK olarak 2020 ve 2021'de salgına rağmen üreticinin hakkının korunması için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Çelik, "Üreticinin alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Henüz salgın etkilerinin 2020 yılının etkilerinden daha az olmasına rağmen pazarlama faaliyetlerimizi sürdürdük." diye konuştu.

Salgına rağmen 2021 gül çiçeği sezonunu kazasız belasız bitirdiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Pazarlama çalışmalarımıza başlayarak yurt dışı satışlarımızı gerçekleştirdik. Halen çalışmalarımız devam etmektedir. Üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için 2021 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 lira olarak tespit edilmiştir."

Gül çiçeği kilogram fiyatı, geçen yıl 7 lira 35 kuruş olarak açıklanmıştı.