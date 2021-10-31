ÇARŞAMBA, SAMSUN (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun'un daha rahat ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalarından biri olan Çarşamba ilçesi Kızılot Bulvar Yolu'nda zemin hazırlıkları bitti. 45 milyon lira yatırım bedelli 24 Mahalleyi birbirine bağlayacak olan Bulvar Yolu 21 metre genişletilecek ve 24 kilometre sıcak asfalt yapılacak. İlk etapta yolun 10 kilometresi yapılacak. Ardından ikinci etap başlayacak. Bulvar Yolu'nda ayrıca vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım için bisiklet yolu da inşa edilecek. Çalışmalar 2023 yılı mart ayında bitirilerek hizmete açılacak.

SAMSUN'DA BEREKETLİ BİR DÖNEM

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin ulaşımında ne kadar düğüm varsa hepsini bir bir çözdüklerini söyledi. Samsun'u hayata geçirilen projelerle geleceğe hazırladıklarını söyleyen Başkan Demir, "Bereketli bir dönem yaşanıyor. Güçlü şehirlerle güçlü Türkiye'nin oluşumuna katkı sağlıyoruz. Samsun'da her alanda çalışmalarımızı gerçekleştirirken, ulaşımda da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Terme'de önemli trafik arterlerinden biri olacak olan ve Yeni Hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yenimahalle ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni bulvar yolu çalışmalarında sona yaklaşırken, şimdi de Çarşamba ilçemizde Kızılot Bulvar Yolu'ndaki soruna neşter vuruyoruz. Alandaki zemin hazırlıkları bitti. İçerisinde bisiklet yolu olan 21 metre genişliğinde 24 kilometrelik bir bulvar yolunu ilçemize kazandıracağız. 2023 yılı Mart ayında hizmete alacağız ve ilçe ulaşımına rahat bir nefes aldıracak. Samsun'da ulaşıma çok önem veriyoruz, bu konudaki çalışmalarımız daha da artarak devam edecek" dedi.

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